Mattarella la cultura della clemenza e la forma più alta di giustizia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso la grazia a quattro condannati, esercitando la prerogativa che l’articolo 87 della Costituzione gli attribuisce. Un atto che non passa inosservato: perché la grazia non è mai soltanto un provvedimento tecnico, ma un gesto che parla all’intero Paese. In tempi di giustizialismo e di polarizzazione, di slogan che invocano pene esemplari e carcere senza fine, la decisione del Capo dello Stato assume un significato profondo: riaffermare la cultura della clemenza come dimensione essenziale della giustizia. La grazia non equivale a un’assoluzione, non cancella il reato, non riscrive le sentenze. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

