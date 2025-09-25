Mattarella concede la grazia a quattro condannati
Un 34enne condannato a nove anni e quattro mesi per l’omicidio volontario del padre (il quale, però, aveva messo in essere «ripetuti atti di violenza e minacce nei confronti dei propri famigliari»); un signore di 54 anni con una pena per nove anni e sei mesi, anche lui per omicidio volontario e cognizione illecita di comunicazioni; una donna quasi coetanea, di 53 anni, in galera per due anni, otto mesi e venti giorni in relazione a reati di furto ed estorsione e una ragazza del 1986 con una sentenza a nove anni, sette mesi e diciassette giorni per estorsione e violazione della disciplina in tema di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
