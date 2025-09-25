Matilde e Eleonora brillano all’evento fotografi pazzi per le figlie delle star della tv

La Milano Fashion Week si conferma come uno degli eventi più attesi nel panorama della moda, attirando l’attenzione di numerosi personaggi pubblici e figure emergenti. Tra le protagoniste di questa edizione, spiccano le sorelle Matilde ed Eleonora Caressa, figlie di personalità note del mondo dello spettacolo e dello sport. La loro presenza sul red carpet e la partecipazione a diversi eventi hanno suscitato grande interesse, evidenziando non solo il loro stile distintivo ma anche un forte legame familiare che si traduce in un’affinità autentica e consolidata. la partecipazione delle sorelle caressa alla milano fashion week. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

