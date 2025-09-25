Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sulla sua carriera in nerazzurro e la rivelazione di mercato. I dettagli. A distanza di anni, il Triplete dell’ Inter continua a vivere nei ricordi dei protagonisti. Uno di loro, Marco Materazzi, ha riportato alla luce un retroscena significativo in un’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio. L’ex difensore nerazzurro, simbolo di grinta e attaccamento alla maglia, ha raccontato come il confronto con José Mourinho sia stato decisivo nella scelta di restare a Milano e vivere la stagione che avrebbe cambiato la sua carriera. «Il coronamento della mia carriera all’Inter», ha dichiarato Materazzi parlando di quell’annata irripetibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Materazzi svela: «Mi voleva il Milan, ecco perché ho detto no. Triplete? Ecco cosa è stato per me»