Materazzi difende Chivu: «Forse non era la prima scelta Inter, c'è chi dice sia inesperto ma.». Le dichiarazioni dell'ex difensore. Marco Materazzi, ex difensore dell' Inter, ha commentato il percorso di Cristian Chivu come allenatore dei nerazzurri in un'intervista a Cronache di Spogliatoio. Materazzi ha sottolineato come Chivu abbia seguito un iter coerente, partendo dall'Ajax, dove ha maturato esperienza nei settori giovanili, fino ad arrivare all'Inter. Nonostante alcune esperienze limitate, come le poche partite giocate al Parma, Chivu ha dimostrato di sapersi adattare e guidare una squadra in difficoltà.

