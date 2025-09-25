Mastella fa la lista a Fico e parla della festa di Forza Italia a Telese

Tempo di lettura: 2 minuti "E' il momento del programma e dei contenuti. Al candidato presidente della Campania Roberto Fico, oggi nel Sannio, chiedo di farsi subito garante, prioritariamente, di due impegni precisi che sono i primi che come Noi di Centro chiederemo di inserire nel programma di mandato: l'elettrificazione della linea ferroviaria che congiunga le province di Benevento ed Avellino fino a Salerno e fondi ad hoc per la facoltà di Medicina a Benevento che dopo le prime iscrizioni deve avere la forza per camminare con le proprie gambe". Queste le richieste leader di "Noi di centro" Clemente Mastella, che è anche sindaco di Benevento, al candidato presidente alla Regione Campania Roberto Fico, oggi in visita nel Sannio.

