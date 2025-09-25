Massacrati a colpi di kalashnikov arrestati Scirpoli e La Torre per il duplice omicidio di Apricena | Azione brutale

Svolta nelle indagini del duplice omicidio di Apricena, quando nel giugno 2017 furono assassinati il 54enne Antonio Petrella e al nipote Antonio Ferrelli, di 43 anni, entrambi con precedenti per droga, inseguiti e uccisi all’interno di un furgoncino Fiat Doblò.Per il fatto, la Dda di Bari ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

