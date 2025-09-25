Massacrano il vigilante del supermercato con calci pugni e sprangate | arrestato uno dei due ragazzi in fuga Le immagini

Today.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato a Ventimiglia (Imperia), al confine con la Francia, uno dei responsabili della rapina avvenuta venerdì 19 settembre all'interno di un supermercato nel centro di Brescia, il Pam di via Fratelli Porcellaga, conclusasi con il brutale pestaggio di un vigilante. I due responsabili si. 🔗 Leggi su Today.it

