Mascherine Covid contraffatte | bufera su Conte e Speranza

Il castello di sabbia costruito intorno all'emergenza Covid sta crollando. Abusi, sprechi, silenzi e giochi di palazzo stanno ora venendo a galla. Durante una conferenza stampa indetta dai parlamentari di Fratelli d'Italia componenti della commissione bicamerale d'inchiesta sulla gestione della pandemia Covid è stata fatta chiarezza sulle responsabilità politiche del governo Conte II. «Abbiamo atti, documenti e dichiarazioni testimoniali che ci confermano che sono state importate in Italia, da parte della struttura per l'emergenza coronavirus, allora guidata da Domenico Arcuri, mascherine con marchio CE contraffatto, pericolose per la salute e pagate il triplo del prezzo medio dell'epoca. 🔗 Leggi su Iltempo.it

