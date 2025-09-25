Marvel’s Wolverine | il ritorno artigliato di Logan su PS5 nell’autunno 2026
Durante l’ultimo State of Play, Insomniac Games ha confermato che Marvel’s Wolverine debutterà su PlayStation 5 nell’autunno 2026, mostrando un nuovo trailer e svelando la copertina ufficiale realizzata insieme al celebre fumettista Jock. L’attesa nuova esclusiva Sony si propone come un’avventura oscura, brutale e fortemente cinematografica, capace di restituire tutta l’essenza del personaggio più iconico degli X-Men. Questa versione originale pensata da Insomniac vede LoganWolverine interpretato da Liam McIntyre, attore scelto per dare voce e corpo a un eroe segnato da rabbia, dolore e solitudine. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: marvel - wolverine
Wolverine della marvel ha un grande problema a causa del canone dei fumetti
Wolverine svela un legame segreto con una morte iconica marvel che stravolge la lore
Il fattore di guarigione di marvel sfida wolverine per il titolo di migliorero di sempre
Il primo trailer di Marvel's Wolverine svela il periodo di uscita dell'attesa esclusiva per PS5 - X Vai su X
Marvel’s Wolverine si mostra finalmente in azione: gameplay violento, furia controllata, ambienti devastabili e una visione oscura del mutante Logan. https://gametimers.it/marvels-wolverine-gameplay-brutalmente-vivo-e-approfondimento-behind-the-claws-s - facebook.com Vai su Facebook
Marvel’s Wolverine e Venom sono a rischio cancellazione? I rumor rassicurano i fan.
Deadpool & Wolverine, Dafne Keen torna sul possibile ritorno di X-23 nel MCU - Con di San Diego 2025, Dafne Keen ha commentato ancora una volta il possibile ritorno di X- Come scrive comingsoon.it