Marvel’s Wolverine | il ritorno artigliato di Logan su PS5 nell’autunno 2026

Durante l'ultimo State of Play, Insomniac Games ha confermato che Marvel's Wolverine debutterà su PlayStation 5 nell'autunno 2026, mostrando un nuovo trailer e svelando la copertina ufficiale realizzata insieme al celebre fumettista Jock. L'attesa nuova esclusiva Sony si propone come un'avventura oscura, brutale e fortemente cinematografica, capace di restituire tutta l'essenza del personaggio più iconico degli X-Men. Questa versione originale pensata da Insomniac vede LoganWolverine interpretato da Liam McIntyre, attore scelto per dare voce e corpo a un eroe segnato da rabbia, dolore e solitudine.

