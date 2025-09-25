Marvel’s Wolverine | il ritorno artigliato di Logan su PS5 nell’autunno 2026

Durante l’ultimo State of Play, Insomniac Games ha confermato che Marvel’s Wolverine debutterà su PlayStation 5 nellautunno 2026, mostrando un nuovo trailer e svelando la copertina ufficiale realizzata insieme al celebre fumettista Jock. L’attesa nuova esclusiva Sony si propone come un’avventura oscura, brutale e fortemente cinematografica, capace di restituire tutta l’essenza del personaggio più iconico degli X-Men. Questa versione originale pensata da Insomniac vede LoganWolverine interpretato da Liam McIntyre, attore scelto per dare voce e corpo a un eroe segnato da rabbia, dolore e solitudine. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

