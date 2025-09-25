Marvel Zombies promossa o bocciata? Svelato il punteggio Rotten Tomatoes della nuova serie Marvel
La serie rappresenta la penultima uscita dei Marvel Studios per quest'anno, scopriamo quindi i pareri dei critici secondo l'aggregatore di recensioni La serie animata Marvel Zombies, spin-off dell'universo What If?, è finalmente approdata su Disney+ insieme alle prime recensioni della critica. I primi giudizi, infatti, sono già approdato online, e le reazioni mostrano un'accoglienza moderatamente favorevole. In molti commenti si nota che, pur presentando elementi prevedibili, il progetto riesce a offrire sequenze piacevoli grazie all'azione splatter, ad alcuni colpi di scena e all'ambientazione zombie che sfrutta il Multiverso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: marvel - zombies
Marvel Zombies: svelati altri eroi che prenderanno parte alla serie animata
Marvel zombies svela nuovi eroi della serie animata
Marvel Zombies: anticipata l’uscita su Disney+
Marvel Zombies ha fatto il suo debutto su Rotten Tomatoes con una percentuale dell’80% - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi talenti, Marvel Zombies e altri misteri all'Arconia. Ecco cosa vi aspetta su #DisneyPlus questa settimana. - X Vai su X
Marvel Zombies promossa o bocciata? Svelato il punteggio Rotten Tomatoes della nuova serie Marvel - La serie rappresenta la penultima uscita dei Marvel Studios per quest'anno, scopriamo quindi i pareri dei critici secondo l'aggregatore di recensioni ... Secondo movieplayer.it
Marvel Zombies: il trailer della serie animata horror in arrivo su Disney+ - La Marvel ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale di Marvel Zombies, la prima serie animata dell’MCU vietata ai minori che debutterà su Disney+ il 24 settembre 2025. mangaforever.net scrive