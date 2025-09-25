Marvel Zombies promossa o bocciata? Svelato il punteggio Rotten Tomatoes della nuova serie Marvel

La serie rappresenta la penultima uscita dei Marvel Studios per quest'anno, scopriamo quindi i pareri dei critici secondo l'aggregatore di recensioni La serie animata Marvel Zombies, spin-off dell'universo What If?, è finalmente approdata su Disney+ insieme alle prime recensioni della critica. I primi giudizi, infatti, sono già approdato online, e le reazioni mostrano un'accoglienza moderatamente favorevole. In molti commenti si nota che, pur presentando elementi prevedibili, il progetto riesce a offrire sequenze piacevoli grazie all'azione splatter, ad alcuni colpi di scena e all'ambientazione zombie che sfrutta il Multiverso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

