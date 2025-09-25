Marsiglia De Zerbi estasiato dai nuovi acquisti dopo il successo sul PSG Angel Gomes O’Riley e Weah…
Marsiglia, Roberto De Zerbi estasiato dai nuovi acquisti dopo il successo sul PSG. Tutti gli aggiornamenti sul club Dopo aver inizialmente richiesto tempo per integrare i suoi nuovi acquisti nei suoi principi di gioco, Roberto De Zerbi ha finalmente espresso tutto il suo entusiasmo per i giocatori arrivati quest’estate. Il successo convincente contro il Paris . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Pronostico Real Madrid-Marsiglia: statistica da incubo per De Zerbi
De Zerbi sicuro: «Futuro? Vi spiego il perché al Marsiglia mi sento molto bene qui soprattutto dopo l’anno scorso»
"Mi inc... se camminate", "Gioca solo chi ha coraggio": il Marsiglia racconta De Zerbi
"Mi inc... se camminate", "Gioca solo chi ha coraggio": il Marsiglia racconta De Zerbi

De Zerbi "arruffapopolo", dice che non sopporta il potere: se Al Khelaifi lo chiama al Psg che fa, non va? (Damascelli) «Voglio battere il Psg. Loro rappresentano il potere». Rivista Contrasti: «il Marsiglia è di proprietà di McCourt, miliardario, gigante del settore
? Il Marsiglia di De Zerbi batte Luis Enrique con una filosofia a tratti caotica ma estremamente efficace. ? Giovanni Papani $MarsigliaPSG $Ligue1 sportellate.it/2025/09/22/mar…
Pronostico Strasburgo-Marsiglia: De Zerbi riscrive ancora la storia - Marsiglia è una partita della sesta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it
De Zerbi infiamma Marsiglia dopo il trionfo sul PSG: "Rappresentano il potere e a me il potere non piace" - Un successo dal sapore storico, vissuto con un’intensità travolgente da Roberto De Zerbi, che ha guidato i suoi dall’area tecnica con la solita passion ... Segnala eurosport.it