Marsiglia De Zerbi estasiato dai nuovi acquisti dopo il successo sul PSG Angel Gomes O’Riley e Weah…

Calcionews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marsiglia, Roberto De Zerbi estasiato dai nuovi acquisti dopo il successo sul PSG. Tutti gli aggiornamenti sul club Dopo aver inizialmente richiesto tempo per integrare i suoi nuovi acquisti nei suoi principi di gioco, Roberto De Zerbi ha finalmente espresso tutto il suo entusiasmo per i giocatori arrivati quest’estate. Il successo convincente contro il Paris . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

marsiglia de zerbi estasiato dai nuovi acquisti dopo il successo sul psg angel gomes o8217riley e weah8230

© Calcionews24.com - Marsiglia, De Zerbi estasiato dai nuovi acquisti dopo il successo sul PSG. Angel Gomes, O’Riley e Weah…

In questa notizia si parla di: marsiglia - zerbi

Pronostico Real Madrid-Marsiglia: statistica da incubo per De Zerbi

De Zerbi sicuro: «Futuro? Vi spiego il perché al Marsiglia mi sento molto bene qui soprattutto dopo l’anno scorso»

"Mi inc... se camminate", "Gioca solo chi ha coraggio": il Marsiglia racconta De Zerbi

marsiglia de zerbi estasiatoPronostico Strasburgo-Marsiglia: De Zerbi riscrive ancora la storia - Marsiglia è una partita della sesta giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it

marsiglia de zerbi estasiatoDe Zerbi infiamma Marsiglia dopo il trionfo sul PSG: "Rappresentano il potere e a me il potere non piace" - Un successo dal sapore storico, vissuto con un’intensità travolgente da Roberto De Zerbi, che ha guidato i suoi dall’area tecnica con la solita passion ... Segnala eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Marsiglia De Zerbi Estasiato