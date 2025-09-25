Marquez a caccia del titolo in Giappone là dove iniziò l’epopea Ducati
Sulla pista di Motegi che laureò Stoner iridato 2007 Marc può eguagliare Rossi e vincere il nono Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bagnaia a caccia di una svolta al GP Giappone: “Per Motegi abbiamo trovato alcune soluzioni” - Sul circuito di Motegi il pilota della Ducati spera di trovare la svolta definitiva: "Abbiamo ... Da fanpage.it