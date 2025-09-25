Marmore notte da incubo per i residenti | Danneggiate auto in serie Centro abitato abbandonato a sé stesso

Una lunga notte di “Paura e rabbia”. Il segretario del Circolo Pd di Marmore Sandro Piccini racconta cosa è accaduto tra martedì 23 e mercoledì 24 settembre all’interno della frazione: “Sono state danneggiate una decina di automobili ed una roulotte da qualche balordo in cerca delle solite cose. 🔗 Leggi su Ternitoday.it