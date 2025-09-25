Mark Ruffalo e Javier Bardem produttori di Tutto quello che resta di te il dramma palestinese in uscita
Le due star si sono aggiunte alla produzione del lungometraggio ambientato in Cisgiordania negli anni '80 e in uscita tra pochi mesi. Mark Ruffalo e Javier Bardem hanno deciso di partecipare come produttori esecutivi al dramma palestinese Tutto quello che resta di te, diretto da Cherien Dabis. I due attori sono tra le star di Hollywood che si sono maggiormente esposte negli ultimi mesi sul massacro che si sta compiendo a Gaza e hanno deciso di contribuire attivamente nel loro campo. La storia di Tutto quello che resta di te Il film di Dabis è ambientato in Cisgiordania negli anni '80 e racconta la storia di un adolescente palestinese coinvolto in una protesta che cambia per sempre il destino della sua famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: mark - ruffalo
L'omaggio di Mark Ruffalo a Pierino
I Fantastici 4: Gli Inizi, Ebon Moss-Bachrach: “Mark Ruffalo mi ha tolto l’ansia da CGI”
Hulk e Scorpion ufficialmente in Spider-Man: Brand New Day, Michael Mando e Mark Ruffalo ritornano nel MCU
Attualmente in onda negli Stati Uniti, la miniserie con protagonista Mark Ruffalo sta ottenendo riscontri positivi sia da parte del pubblico che della critica. E ora arriva un'altra promozione autorevole: il Re approva - facebook.com Vai su Facebook
Film workers for Palestine, le adesioni a quota 4.000: tra i firmatari Tilda Swinton e Mark Ruffalo - X Vai su X
Mark Ruffalo and Javier Bardem to board Palestinian drama All That’s Left of You - Mark Ruffalo and Javier Bardem have boarded the Palestinian drama All That’s Left of You as executive producers. Segnala uk.news.yahoo.com
Javier Bardem & Mark Ruffalo Join Cherien Dabis’ Palestinian Drama & Jordanian Oscar Entry ‘All That’s Left Of You’ As Exec Producers; First Trailer Revealed - Javier Bardem and Mark Ruffalo have boarded Cherien Dabis’ Jordanian Oscar Entry All That’s Left Of You as executive producers, in a move announced by Watermelon Pictures and the director’s company ... Secondo malaysia.news.yahoo.com