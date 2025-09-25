mark ruffalo e javier bardem produttori di tutto quello che resta di te il dramma palestinese in uscita

Le due star si sono aggiunte alla produzione del lungometraggio ambientato in Cisgiordania negli anni '80 e in uscita tra pochi mesi. Mark Ruffalo e Javier Bardem hanno deciso di partecipare come produttori esecutivi al dramma palestinese Tutto quello che resta di te, diretto da Cherien Dabis. I due attori sono tra le star di Hollywood che si sono maggiormente esposte negli ultimi mesi sul massacro che si sta compiendo a Gaza e hanno deciso di contribuire attivamente nel loro campo. La storia di Tutto quello che resta di te Il film di Dabis è ambientato in Cisgiordania negli anni '80 e racconta la storia di un adolescente palestinese coinvolto in una protesta che cambia per sempre il destino della sua famiglia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

