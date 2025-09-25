Mario Adinolfi perde 28 kg in 75 giorni dopo L’Isola dei Famosi
il drastico cambiamento di mario adinolfi dopo l’isola dei famosi. Il noto giornalista e opinionista televisivo, Mario Adinolfi, ha recentemente condiviso sui social media un significativo miglioramento fisico, rivelando di aver perso oltre 50 chili in meno di tre mesi. Questo importante risultato deriva da un percorso di dimagrimento intrapreso dopo la partecipazione all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, durante la quale ha affrontato numerose sfide sia fisiche che emotive. Il suo viaggio rappresenta un esempio di determinazione e impegno verso il benessere personale. il percorso di perdita di peso e i risultati ottenuti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
mario - adinolfi
