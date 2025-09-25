Marina di Romagna esiste davvero il paese della fiction La Ricetta della Felicità | dove è stato girato
Dove si trova Marina di Romagna, il paese di La Ricetta della Felicità. La ricetta della felicità è stata girata in diverse località della Riviera Romagnola, che insieme compongono il borgo di Marina di Romagna location principale della fiction. Ma dove si trova Marina di Romagna ed esiste davvero? Ecco dove è stato girato La Ricetta della Felicità. Dove è stato girato La Ricetta della Felicità, le location della fiction. Le location della fiction La Ricetta della Felicità Cesenatico: con il suo iconico porto canale e le vele colorate, è uno dei set più riconoscibili della serie.. Rimini, Riccione, Cervia e Ravenna: altre città coinvolte nelle riprese, che contribuiscono a creare l’atmosfera autentica e solare della Romagna. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
