Mariglianella trovato morto il 17enne scomparso | ipotesi suicidio
MARIGLIANELLA, Napoli 25 SETTEMBRE 2025 – Si è conclusa tragicamente la scomparsa di Daniele, il 17enne di cui non si avevano notizie da mercoledì sera. Il giovane era stato visto l'ultima volta mentre percorreva via Napoli in bicicletta. Le ricerche, avviate subito dopo l'allarme lanciato dai familiari e rilanciate anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto?", si sono protratte per tutta la notte. Nelle prime ore di questa mattina il corpo del ragazzo è stato trovato senza vita. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un gesto volontario. La notizia ha scosso profondamente l'intera comunità, con compagni di scuola, amici e cittadini che si sono stretti intorno alla famiglia.
Mariglianella, 16enne trovato senza vita in un cantiere: era sparito da ieri
Mariglianella, 17enne trovato morto: ipotesi suicidio. Comunità sotto shock - Tragedia a Mariglianella, dove nella giornata di oggi è stato ritrovato senza vita Daniele Ponzo, 17 anni.
Mariglianella, trovato senza vita il corpo del 17enne: avanza l'ipotesi del suicidio. - Si è conclusa nel peggiore dei modi la storia di Daniele Ponzo, il ragazzo di 17 anni di Mariglianella di cui si erano perse le tracce ieri.