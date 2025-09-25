Mariglianella trovato morto il 17enne scomparso | ipotesi suicidio

MARIGLIANELLA, Napoli 25 SETTEMBRE 2025 – Si è conclusa tragicamente la scomparsa di Daniele, il 17enne di cui non si avevano notizie da mercoledì sera. Il giovane era stato visto l’ultima volta mentre percorreva via Napoli in bicicletta. Le ricerche, avviate subito dopo l’allarme lanciato dai familiari e rilanciate anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, si sono protratte per tutta la notte. Nelle prime ore di questa mattina il corpo del ragazzo è stato trovato senza vita. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un gesto volontario. La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità, con compagni di scuola, amici e cittadini che si sono stretti intorno alla famiglia. 🔗 Leggi su Primacampania.it

