Mariglianella trovato morto il 17enne Daniele Ponzo | il tragico epilogo dopo l’appello a Chi l’ha visto

Notizieaudaci.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’appello disperato in tv. Si è conclusa nel modo più tragico la scomparsa di Daniele Ponzo, il ragazzo di 17 anni sparito la sera del 24 settembre dal piccolo comune alle porte di Napoli. Nelle ore di maggiore apprensione, la famiglia aveva lanciato un appello attraverso la trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, nella puntata di mercoledì sera. In diretta era intervenuta la zia: «Era da me, poi è andato via intorno alle 19 meno 10 e non è più tornato. A mio marito ha detto che andava da un’amica ma l’abbiamo contattata e ci ha riferito di non averlo visto. Abbiamo chiamato anche gli ospedali della zona». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

mariglianella trovato morto il 17enne daniele ponzo il tragico epilogo dopo l8217appello a chi l8217ha visto

© Notizieaudaci.it - Mariglianella, trovato morto il 17enne Daniele Ponzo: il tragico epilogo dopo l’appello a Chi l’ha visto

In questa notizia si parla di: mariglianella - trovato

Mariglianella, 16enne trovato senza vita in un cantiere: era sparito da ieri

Mariglianella, trovato morto il 17enne scomparso: ipotesi suicidio

17enne trovato morto nel cantiere a Mariglianella, ipotesi suicidio: inutile l'appello a Chi l'ha visto

mariglianella trovato morto 17enneDaniele Ponzo è morto, il corpo del 17enne scomparso trovato in un cantiere - Il ragazzo di 17 anni era scomparso da casa e immediatamente era scattato l'allarme da parte dei familiari. Si legge su leggo.it

mariglianella trovato morto 17enneMariglianella, 17enne trovato morto: ipotesi suicidio. Comunità sotto shock - Tragedia a Mariglianella, dove nella giornata di oggi è stato ritrovato senza vita Daniele Ponzo, 17 anni. Secondo sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Mariglianella Trovato Morto 17enne