Mariglianella trovato morto il 17enne Daniele Ponzo | il tragico epilogo dopo l’appello a Chi l’ha visto
L’appello disperato in tv. Si è conclusa nel modo più tragico la scomparsa di Daniele Ponzo, il ragazzo di 17 anni sparito la sera del 24 settembre dal piccolo comune alle porte di Napoli. Nelle ore di maggiore apprensione, la famiglia aveva lanciato un appello attraverso la trasmissione televisiva Chi l’ha visto?, nella puntata di mercoledì sera. In diretta era intervenuta la zia: «Era da me, poi è andato via intorno alle 19 meno 10 e non è più tornato. A mio marito ha detto che andava da un’amica ma l’abbiamo contattata e ci ha riferito di non averlo visto. Abbiamo chiamato anche gli ospedali della zona». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
