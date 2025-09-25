Mariglianella 16enne trovato senza vita in un cantiere | era sparito da ieri

Teleclubitalia.it | 25 set 2025

Ritrovato senza vita il corpo di Daniele Ponzo, 16enne di Mariglianella. Del giovane studente del Liceo Colombo di Marigliano non si avevano più notizie dalla giornata di ieri, fatto che aveva subito destato forte ansia e apprensione tra parenti, amici e concittadini.   . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

