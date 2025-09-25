Maria Zearo travolta da un furgone a 97 anni | è morta durante la sua passeggiata quotidiana
Maria Zearo è morta a 97 anni, travolta da un furgone mentre camminava lungo la via di casa. Un'abitudine quotidiana, nonostante l'età. La tragedia è avvenuta intorno alle 12,30 del 25 settembre a Soriano nel Cimino, in via David Potenza, una strada residenziale caratterizzata da salite e discese. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
