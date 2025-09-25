' Mari e Monti' chiusa l' udienza preliminare | si sdoppia il processo al clan Li Bergolis

Si è conclusa ieri, mercoledì 24 settembre, dinanzi alla gup del Tribunale di Bari Susanna De Felice, l’udienza preliminare per i 50 soggetti coinvolti nel blitz ‘Mari e Monti’, l'operazione antimafia che ha colpito duramente il clan ‘dei montanari’ Li Bergolis-Miucci operante su Monte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

