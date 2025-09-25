Margot Robbie e Colin Farrell flirtano | la clip in anteprima di A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario

Vanityfair.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In anteprima una clip del nuovo film di Kogonada in cui due amanti hanno la possibilità di rivivere il passato con la consapevolezza del presente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

margot robbie e colin farrell flirtano la clip in anteprima di a big bold beautiful journey un viaggio straordinario

© Vanityfair.it - Margot Robbie e Colin Farrell flirtano: la clip in anteprima di A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario

In questa notizia si parla di: margot - robbie

Ho parlato con Margot Robbie di Un Posto al Sole e del fatto che Whoopi Goldberg sarà nel cast

Smalto scuro anche in estate? Si può (e si deve): parola di Margot Robbie

Sydney sweeney e il sequel da 1,4 miliardi: giocherebbe la sorella di margot robbie?

margot robbie colin farrellMargot Robbie e Colin Farrell flirtano: la clip in anteprima di A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario - In anteprima una clip del nuovo film di Kogonada in cui due amanti hanno la possibilità di rivivere il passato con la consapevolezza del presente ... Secondo vanityfair.it

margot robbie colin farrellMargot Robbie e quell'attenzione speciale che Colin Farrell le riservava sul set - Tra sorrisi complici, sandwich alle patatine e ricordi da rivivere, la coppia protagonista di A Big Bold Beautiful Journey fa sognare sul red carpet della premiere nella Grande Mela ... Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Margot Robbie Colin Farrell