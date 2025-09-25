Penso alla mia vita e ci vedo il mare! Vorrei parlarti e non trovo le parole, strappamele dalla gola così come hai fatto con il mio cuore. Ti guardo senza mai stancarmi le mie parole non basterebbero per dirti quanto ti amo. E tu lo sai! Lo sai che mi incanti quanto sia perso per te. Le parole non servono non basterebbero per farti capire ciò che provo quando mi trovo davanti ai tuoi infiniti occhi quando mi sei distante quando non ti vedo . ecco allora che i miei occhi non servono rimango in silenzio . è l’unica maniera per dirti che ti amo che sono felice quando rimango ore a guardarti senza una parola! Vincenzo Calafiore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

