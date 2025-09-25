La danza si fa macchina e mito nel terzultimo appuntamento della rassegna Sabato 27 settembre al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Mechanè e Nullos Movet Aura Capillos: il corpo tra elevazione artificiale e fragilità umana Con un doppio spettacolo visionario e potente, prosegue il suo viaggio nel tempo e nelle culture del Mare di Mezzo. Sabato 27 settembre, a partire dalle 20, il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ospiterà due performance a ingresso simbolico (1 euro a partire dalle 19), capaci di fondere tecnologia, mito e poesia: Mechanè del Gruppo e-motion con Mariella Celia e Ivan Macera, e Nullos Movet Aura Capillos di Virginia Spallarossa con Noemi De Rosa. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza