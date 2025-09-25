Marco Minniti su Gaza | Rischio di intifada globale

Liberoquotidiano.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rischio di una "intifada globale" non è così remoto per l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, che in un'intervista al Giornale ha commentato la recente dichiarazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui "non ci sarà mai uno Stato palestinese". "Un errore gravissimo. Cancella un pezzo di storia del Medioriente, ed è il pezzo di storia nel quale è nato Israele", ha detto Minniti, che poi ha aggiunto che l'effetto potrebbe essere quello di una intifada globale: "Nei paesi arabi può partire un’onda come nella primavera del 2011. Quelle però erano primavere animate da una speranza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

marco minniti su gaza rischio di intifada globale

© Liberoquotidiano.it - Marco Minniti su Gaza: "Rischio di intifada globale"

In questa notizia si parla di: marco - minniti

Marco Minniti: «Temo un nuovo 1914. Ma l’Italia può giocare la carta della stabilità»

Minniti: “Gaza ostaggio di quel sonno della ragione che è stato precondizione dell’Olocausto”; Minniti: “L’Europa doveva armarsi subito dopo l’invasione dell’Ucraina. Trump? Dopo l’attentato ha un visione messianica”; L’analisi di Minniti: Rischio guerra mondiale. Stiamo danzando sul ciglio del burrone.

marco minniti gaza rischioMinniti “Rischio Intifada globale, attenzione a mondo arabo”/ “Italia controlli confini e governi migrazione” - Su migranti: "Italia controlli confini, integrazione chiave per sicurezza" ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Marco Minniti Gaza Rischio