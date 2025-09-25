Il rischio di una "intifada globale" non è così remoto per l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti, che in un'intervista al Giornale ha commentato la recente dichiarazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui "non ci sarà mai uno Stato palestinese". "Un errore gravissimo. Cancella un pezzo di storia del Medioriente, ed è il pezzo di storia nel quale è nato Israele", ha detto Minniti, che poi ha aggiunto che l'effetto potrebbe essere quello di una intifada globale: "Nei paesi arabi può partire un’onda come nella primavera del 2011. Quelle però erano primavere animate da una speranza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marco Minniti su Gaza: "Rischio di intifada globale"