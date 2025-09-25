Marco Mengoni contro il dress code da sfilata | alla Milano Fashion Week con sneakers e doppia borsa

Marco Mengoni era tra gli ospiti dello show di Fendi che si è tenuto durante la seconda giornata della Milano Fashion Week. Per lui niente look "classici", ha preferito stravolgere il dress code da sfilata vestendosi casual con sneakers e borsa "doppia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: marco - mengoni

Marco Mengoni aggiunge nuove date al tour europeo nei palazzetti

“Vi devo dire una cosa”. Marco Mengoni, voce strozzata e lacrime: così fa piangere il pubblico

Marco Mengoni, l’essenziale talento del pop

Dal profilo Instagram di @lofficielhommesitalia: "Marco Mengoni ci da il benvenuto alla sfilata primavera estate 2026 di Fendi" (Milano Fashion Week, 24.09.2025) https://www.instagram.com/reel/DO_IJwhjAg_/?igsh=MmlsNnRzam80b2V2 - facebook.com Vai su Facebook

mati (@vspmati): "uguale a me - angelina mango, marco mengoni daniel..." - X Vai su X

Marco Mengoni contro il dress code da sfilata: alla Milano Fashion Week con sneakers e doppia borsa; Torna il ticket di ingresso a Venezia dal 2026, quando e dove pagare la tassa: prezzi e date; Marco Mengoni: tutti i look (chiacchieratissimi) del suo tour negli stadi.

Marco Mengoni contro il dress code da sfilata: alla Milano Fashion Week con sneakers e “doppia borsa” - Marco Mengoni era tra gli ospiti dello show di Fendi che si è tenuto durante la seconda giornata della Milano Fashion Week ... Segnala fanpage.it

Marco Mengoni, haters insultano i suoi outfit: la risposta choc sul palco di Napoli/ Il video è virale - Marco Mengoni replica agli insulti sul palco dopo essere stato bersagliato per i look del tour. Da ilsussidiario.net