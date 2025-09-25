Marco De Vincenzo porta in passerella una collezione metamorfica e vibrante accompagnata dalla voce intensa e magnetica di La Niña

C olori che esplodono, forme che prendono vita con volant e frange e gioielli come talismani che confermano un animo super gipsy. Questa è la collezione primavera estate 2026 di Etro: « un idioma che mima la vita ». Il designer Marco De Vincenzo dirige il flusso senza schemi, con naturalezza, mentre il ritmo della passerella è scandito dalla voce intensa e magnetica di La Niña. Per il direttore creativo, Etro è « una lingua metamorfica, in perpetua agitazione, dal temperamento mercuriale », che si nutre del movimento continuo delle stampe e dei colori, dipinti sul corpo come un flusso che mima la vita e ne segue il ritmo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

