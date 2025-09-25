Marche Salvini contestato su Gaza | Il vicepremier si infuria e si sfoga con la sicurezza

Tre piazze, tre contestazioni. Il tour elettorale di Matteo Salvini nelle Marche, a pochi giorni dal voto per le regionali, è stato segnato da proteste mirate contro la sua posizione filo-israeliana. A San Benedetto del Tronto i manifestanti hanno scelto il silenzio, mentre a Offida e soprattutto ad Ascoli Piceno la contestazione è stata ben più rumorosa, con cori, cartelli e striscioni. Proprio ad Ascoli, nel chiostro di San Francesco, i contestatori hanno esposto due lunghi teli: “Un minuto di silenzio per ogni morto a Gaza. Salvini taci per sempre” e “Scodinzoli per Netanyahu. Salvini bau bau bau”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

