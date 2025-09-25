Marche il Pd con l’acqua alla gola pubblica un video fake di Acquaroli FdI | Inaccettabile

Il Partito Democratico sente di avere perso le elezioni regionali delle Marche. A tre giorni dal voto, arriva la denuncia di Fratelli d'Italia. La compagine che sostiene Matteo Ricci è arrivata addirittura ad alterare un video di F rancesco Acquaroli, tentando maldestramente di fargli attaccare Giorgia Meloni. Cosa ovviamente che non è mai avvenuta. A denunciare i fatti è stata la vicecapogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli. Il video adulterato di Acquaroli. Il presidente uscente delle Marche, protagonista di un ottimo lavoro nella sanità, in un video aveva accusato i governi succedutisi dal 2013 al 2020 di avere de-finanziato il settore.

