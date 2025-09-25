Marcello | Il Milan gioca molto bene ha un’identità Vedo un Allegri nuovo

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni De Biasi ha parlato del momento che il Milan di Massimiliani Allegri sta passando. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

marcello il milan gioca molto bene ha un8217identit224 vedo un allegri nuovo

© Pianetamilan.it - Marcello: “Il Milan gioca molto bene, ha un’identità. Vedo un Allegri nuovo”

In questa notizia si parla di: marcello - milan

Causio "gioca" Lecce-Milan: "Rossoneri decisi a vendicare il ko con la Cremonese ma con i giallorossi sarà molto difficile" - Dice di essersela goduta, davanti alla tv, nella sua Udine, dall’inizio alla fine, Franco Causio, battendo le mani e beandosi del nostro ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Marcello Milan Gioca Molto