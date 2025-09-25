Marcello Foa e Franco Del Moro Il mondo libero tra virtù e derive
L’articolo 21 della Costituzione, al quale ci ispiriamo, da qualche giorno viene richiamato per denunciare il pericolo per la libertà di espressione. Noi, nei diritti e nelle libertà ci abbiamo sempre creduto, anche negli anni passati. Altri meno. Le libertà non prevedono colore politico di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: marcello - franco
L'addio a Marcello Mezzetti, comunità unita nel dolore https://cityne.ws/UHqn7 - facebook.com Vai su Facebook
Marcello Foa, una parabola: da piazzato a epurato - Marcello Foa, ex presidente della Rai e giornalista noto per le sue convinzioni eccentriche – dal sospetto che Hillary Clinton bevesse mestruo, ai dubbi sui vaccini, fino alle teorie complottiste ... Secondo ilfoglio.it
Marcello Foa, la società oggi ci ricatta: ecco come difendersi - I suoi libri, compreso l’ultimo, hanno la capacità di leggere fenomeni sociali sotto punti di vista inediti. Lo riporta ilgiornale.it