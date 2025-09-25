La Taverna del Pescatore di Casteldimezzo festeggia domani un doppio compleanno: i 60 anni del ristorante e i 90 anni di Marcella Baldelli, la signora della cucina, moglie di Renato Baffoni. Lo farà con una cena speciale a base di piatti speciali che Marcella Baldelli cucina solo agli ospiti di casa sua. Vediamo. Insalatina di seppia, calamari e gamberi con scaglie di grana e funghi e olio extravergine di oliva. Fresca insalatina di gamberi, pere, ananas e puntarelle, quindi i canestrini e i cannelli gratinati, e poi la seppia con i piselli. Questi antipasti saranno abbinati a Tarà Passerina Spumante Brut Cocci Grifoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marcella, la signora della cucina: domani la festa per i novant’anni