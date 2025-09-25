Marc Marquez a un passo dal titolo in MotoGP | Ho perso due o tre anni questa è la mia seconda vita

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marc Marquez è ormai a un passo dal titolo in MotoGP. Il pilota della Ducati in vista del GP in Giappone spiega: "Questo sarà il titolo della svolta, la chiusura del periodo più difficile della mia carriera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

marc marquez passo titoloMarc Marquez a un passo dal titolo in MotoGP: “Ho perso due o tre anni, questa è la mia seconda vita” - Il pilota della Ducati in vista del GP in Giappone spiega: "Questo sarà il titolo della svolta ... Come scrive fanpage.it

marc marquez passo titoloMarc Marquez campione a Motegi? "Titolo importante, come chiudere un cerchio" - Le parole del pilota Ducati alla vigilia del Gran Premio del Giappone, weekend che potrebbe consegnargli aritmeticamente il nono titolo in carriera. Scrive sport.sky.it

