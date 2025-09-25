Marc Marquez a un passo dal titolo in MotoGP | Ho perso due o tre anni questa è la mia seconda vita
Marc Marquez è ormai a un passo dal titolo in MotoGP. Il pilota della Ducati in vista del GP in Giappone spiega: "Questo sarà il titolo della svolta, la chiusura del periodo più difficile della mia carriera". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: marc - marquez
In Repubblica Ceca domina ancora Marc Marquez
MotoGP, Marc Marquez e “Il Sorpasso” ai danni di Valentino Rossi. Può vincere più del Dottore?
Marc Marquez ribalta la MotoGP: ora cambia tutto
?Marc #Marquez: "Vicino a chiudere un cerchio". A Motegi può eguagliare Valentino Rossi - X Vai su X
Le emozioni della MotoGP proseguono a Motegi, dove Marc Marquez avrà il primo match point del mondiale Il Gran Premio Motul del Giappone vi aspetta su Tv8 sabato 27 settembre LIVE dalle 3:45 con le qualifiche e dalle 7:30 e domenica dalle 10:30 con - facebook.com Vai su Facebook
Marc Marquez a un passo dal titolo in MotoGP: “Ho perso due o tre anni, questa è la mia seconda vita” - Il pilota della Ducati in vista del GP in Giappone spiega: "Questo sarà il titolo della svolta ... Come scrive fanpage.it
Marc Marquez campione a Motegi? "Titolo importante, come chiudere un cerchio" - Le parole del pilota Ducati alla vigilia del Gran Premio del Giappone, weekend che potrebbe consegnargli aritmeticamente il nono titolo in carriera. Scrive sport.sky.it