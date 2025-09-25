Marattin | Voteremo mozione maggioranza su Medio Oriente se conterrà quanto anticipato da Meloni

Webmagazine24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Noi voteremo la mozione annunciata dal premier Meloni sulla questione mediorientale se sarà esattamente quella che è stata annunciata". Lo dice Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico e deputato, ospite al Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos. "Lo faremo per un motivo molto semplice – spiega Marattin -: noi lunedì, prima che si esprimesse la premier, come . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marattin - voteremo

"Voteremo la mozione Meloni". Palestina, la promessa di Marattin

marattin voteremo mozione maggioranzaPalestina, la promessa di Marattin: "Voteremo la mozione Meloni" - Anche il Partito liberaldemocratico aderisce alla linea di Meloni sul riconoscimento dello Stato di Palestina. Da iltempo.it

Salis: “Palestina libera e sovrana”. Sì alla mozione della maggioranza - Il documento arriva dopo innumerevoli manifestazioni svoltesi in città, in ultima quella organizzata dai portuali del Calp e il sindacato Usb che hanno chiesto che Genova blocchi ogni tipo di rapporto ... Riporta genova.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Marattin Voteremo Mozione Maggioranza