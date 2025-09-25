Manutenzione strade la Provincia pubblica le prime gare del programma 2025-2028

Casertanews.it | 25 set 2025

La Provincia di Caserta ha rispettato i termini previsti e ha pubblicato le gare relative all’annualità 2025 del Programma quadriennale 2025-2028 per gli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale. I lavori saranno finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

