Manutenzione delle strade | pubblicate le prime gare del programma 25 28
Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Caserta ha pubblicato nei termini previsti (scadenza: 30 settembre) le gare relative all’annualità 2025 del Programma quadriennale 2025-2028 degli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Come già annunciato nel comunicato del 30 agosto scorso, l’Ente aveva completato con tempestività la rimodulazione del Piano, approvata con provvedimento monocratico n. 102 del 29 agosto 2025, garantendo così la possibilità di rispettare le stringenti scadenze imposte dal Decreto Omnibus e dalle circolari UPI. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: manutenzione - strade
Manutenzione strade e rigenerazione urbana, il Comune ha un Piano da 33 milioni
Manutenzione strade e ripristino dopo esecuzione sottoservizi: decine di cantieri aperti in città
Torre Annunziata, manutenzione strade. Proseguono gli interventi
Sono iniziati i sopralluoghi sulle strade interessate dagli interventi di manutenzione finanziati con il Fondo per la ricostruzione post-alluvione: via Biancafarina, via Cantagrillo, via Bandite, via Portonovo, via del Signore, via Nuova, via Fasanina, via del Vigo e - facebook.com Vai su Facebook
Manutenzione strade provinciali: la Regione stanzia 11,4 milioni per il Palermitano https://ift.tt/2tuFaNT - X Vai su X
Manutenzione stradale: un 2024 stagnante ed un avvio di 2025 difficile - La manutenzione stradale è uno dei punti cardini per una migliore sicurezza sulle nostre direttrici principali ed i dati dell’ultimo periodo non sono incoraggianti. Lo riporta motorionline.com
Manutenzione. Ecco 7,5 milioni per le strade - Il Comune di Milano ha stanziato 7,5 milioni di euro per interventi straordinari di adeguamento e manutenzione stradale a favore... ilgiorno.it scrive