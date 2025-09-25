Manutenzione delle strade | pubblicate le prime gare del programma 25 28

Tempo di lettura: 2 minuti La Provincia di Caserta ha pubblicato nei termini previsti (scadenza: 30 settembre) le gare relative all’annualità 2025 del Programma quadriennale 2025-2028 degli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Come già annunciato nel comunicato del 30 agosto scorso, l’Ente aveva completato con tempestività la rimodulazione del Piano, approvata con provvedimento monocratico n. 102 del 29 agosto 2025, garantendo così la possibilità di rispettare le stringenti scadenze imposte dal Decreto Omnibus e dalle circolari UPI. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

