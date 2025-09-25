Manovra ora tagliare le tasse è più che un’idea
Francia, la manovra del premier Bayrou colpisce malati e sanità: “responsabilizzare i pazienti” per tagliare 5,5 miliardi di spesa
Il governo promette di tagliare le tasse e alzare gli stipendi in Manovra, ma i soldi basteranno?
Manovra 2026, il piano del governo Meloni per tagliare l’Irpef e chi ci guadagna di più
"Non si può tagliare sulla sanità", la Consulta boccia la Manovra 2024: "Il diritto alla salute va tutelato"
Rottamazione quinquies e taglio IRPEF: le nuove proposte in Manovra
Taglio delle tasse in Legge di Bilancio 2026: ipotesi a confronto - Il Governo studia come tagliare le tasse al ceto medio: le ipotesi a confronto sulla riforma del secondo scaglione IRPEF in Legge di Bilancio 2026.
Manovra: Barelli, 'grazie al governo conti in ordine, ora tagliare tasse a lavoratori e aziende' - Per Forza Italia la manovra di bilancio per il 2026 va indirizzata alla crescita con il taglio delle tasse a lavoratori ...