Manifestazioni proteste e scioperi | sale la mobilitazione a sostegno di Gaza

Scioperi selvaggi, anche nei trasporti, occupazioni di scuole e università, manifestazioni: nel Paese sale la mobilitazione a sostegno di Gaza e della missione della Global Sumud Flotilla. Dopo le proteste di lunedì scorso, i sindacati alzano il tiro: "Pronti a fermare il Paese", annuncia l'unione sindacale di base, che proclama lo stato di agitazione permanente e l’occupazione di cento piazze per Gaza. Ieri, a Torino, alcuni attivisti hanno bloccato la stazione di Porta Susa, scendendo fin sui binari dove hanno srotolato uno striscione con i colori della Palestina. Immediata la reazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "Vergogna", scrive via social, "con la scusa della Palestina gruppi di teppisti danneggiano i cittadini perbene e attaccano le forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Manifestazioni, proteste e scioperi: sale la mobilitazione a sostegno di Gaza

In questa notizia si parla di: manifestazioni - proteste

Hiroshima, le manifestazioni tra ricordo e proteste a 80 anni dalla bomba atomica

Serbia, ancora proteste e arresti: 18 persone fermate per le manifestazioni a Belgrado e in altre città

Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a settembre 2025: calendario e date

Le manifestazioni a sostegno della popolazione palestinese di lunedì sono state molto partecipate, e si sono svolte in almeno 75 città italiane. Le proteste sono state ampiamente pacifiche, con alcuni episodi di violenza a Milano molto commentati - facebook.com Vai su Facebook

Reposted: @danilopaparelli : $Proteste , $manifestazioni , $appelli e $condanne da tutto il $mondo , ma $Netanyahu , in $Palestina , non si ferma https:… - X Vai su X

Italia paralizzata dallo sciopero generale per Gaza: treni fermi, porti bloccati e piazze in rivolta. Cosa è successo nelle manifestazioni - Da Livorno a Torino, passando per Milano, Roma, Bologna e Genova, l’Italia, lunedì 22 settembre, si è fermata. notizie.tiscali.it scrive

Scioperi e cortei, la Flotilla infiamma le piazze - Gestire manifestazioni in contemporanea in tutta Italia con numeri di partecipanti che si annunciano sempre più alti sarà molto problematico" ... Scrive ansa.it