Manifestanti pro Palestina bloccano la stazione di Pisa San Rossore
Blocco del traffico ferroviario nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 settembre a Pisa. Un gruppo di manifestanti pro Palestina, dopo aver sfilato in corteo per il centro città, ha invaso i binari della stazione di San Rossore, con inevitabili ripercussioni alla circolazione ferroviaria. Dopo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: manifestanti - palestina
Grecia, manifestanti pro-Palestina impediscono sbarco a crociera israeliana: "Inaccettabile, a Gaza si muore e voi in vacanza" - VIDEO
Grecia, proteste contro l'arrivo di una nave da crociera israeliana a Creta, i manifestanti durante lo sbarco: "Palestina libera" - VIDEO
Grande Fratello, in Israele diretta interrotta dai manifestanti pro Palestina
Centinaia di manifestanti pro Palestina stanno occupando i binari della stazione ferroviaria di Porta Susa a Torino - X Vai su X
Durante delle manifestazioni per la Palestina a Roma alcuni automobilisti, fermi nel traffico a causa del corteo, hanno salutato i manifestanti applaudendo e suonando i clacson in sostegno allo sciopero per Gaza. #roma #gaza #palestine - facebook.com Vai su Facebook
Manifestanti Pro Pal invadono i binari a Pisa, circolazione dei treni bloccata per quasi un’ora - Gli attivisti hanno sfilato per le vie del centro, dopodichè hanno invaso la ferrovia all’altezza della stazione di Pisa San Rossore. Secondo msn.com
Binari bloccati da manifestanti pro Pal - PISA: Dopo che il corteo ha raggiunto la stazione, alcuni fra i partecipanti hanno occupato le rotaie. Si legge su toscanamedianews.it