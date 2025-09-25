Manifestanti pro Palestina bloccano la stazione di Pisa San Rossore

Blocco del traffico ferroviario nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 settembre a Pisa. Un gruppo di manifestanti pro Palestina, dopo aver sfilato in corteo per il centro città, ha invaso i binari della stazione di San Rossore, con inevitabili ripercussioni alla circolazione ferroviaria. Dopo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: manifestanti - palestina

manifestanti pro palestina bloccanoManifestanti Pro Pal invadono i binari a Pisa, circolazione dei treni bloccata per quasi un’ora - Gli attivisti hanno sfilato per le vie del centro, dopodichè hanno invaso la ferrovia all’altezza della stazione di Pisa San Rossore. Secondo msn.com

manifestanti pro palestina bloccanoBinari bloccati da manifestanti pro Pal - PISA: Dopo che il corteo ha raggiunto la stazione, alcuni fra i partecipanti hanno occupato le rotaie. Si legge su toscanamedianews.it

