Mandello del Lario (Lecco), 25 settembre 2025 – Un sub di 66 anni è stato soccorso in spiaggia sul lago di Como. Forse ha accusato un principio di embolia per un'emersione rapida in seguito ad un problema durante l'immersione. A lanciare l'allarme è stata una donna, che lo ha visto uscire dall'acqua al Moregallo, sponda occidentale di Mandello, sul ramo lecchese del Lario: si è accasciato a terra sulla spiaggia privata del Rapanui, località Moregge; era cosciente, ma in affanno. Lago di Como, sub morti al Moregallo: “Noi tecnici, accettiamo il rischio”. Ma c’è chi invoca più controlli Dalla sala operativa di Milano del Reparto Operativo Laghi della Guardia costiera hanno immediatamente dirottato in posto i soccorritori di Areu, intervenuti con i sanitari di un'autoinfereristica e i volontari del soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mandello, sub si sente male: soccorso in spiaggia dopo l'immersione