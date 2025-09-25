Mancini goleador è il terzo difensore più prolifico nella storia della Roma | 2° posto a tiro
Cross al bacio dalla sinistra, inserimento con i tempi perfetti e piattone destro sotto la traversa. Un gol da attaccante vero, come ne abbiamo visti molti negli anni, ma a farlo è stato Gianluca Mancini, non uno che dovrebbe trovarsi da quelle parti nello sviluppo di un’azione. Starà a Gasperini capire perché su un pallone del genere non ci stanno al momento arrivando le punte, ma nel frattempo la Roma si gode i componenti di un reparto arretrato che, oltre a difendere in maniera quasi impeccabile, decidono ora di risolvere la questione anche sotto porta. L’ 1-2 di Nizza, porta la firma di Ndicka e del Mancio, quest’ultimo un leader riconosciuto da spogliatoio e tifosi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
