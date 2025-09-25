Mancano i fisioterapisti il Melorio sempre meno ospedale e più set per telefilm
Il funzionamento dell'ospedale “Melorio” tiene banco nella dialettica politica a Santa Maria Capua Vetere. A tornare sul problema delle carenze del nosocomio è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Raffaele Aveta: “Da ospedale a ‘CineMelorio’, è questo il destino della sanità a Santa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: mancano - fisioterapisti
