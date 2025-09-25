Manca l' autorizzazione paesaggistica | scatta il sequestro in un hotel della Costiera Amalfitana

25 set 2025

Assenza di autorizzazione paesaggistica in area sottoposta a vincolo: per questo i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno eseguito il sequestro preventivo, con apposizione dei sigilli, di una struttura sul terrazzo panoramico di un albergo del centro storicoIl sequestroA finire nel mirino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

