Mamma per la quarta volta | gioia dopo una gravidanza difficile

la nascita della quarta figlia di arie luyendyk jr e lauren burnham. La famiglia formata da Arie Luyendyk Jr e Lauren Burnham si arricchisce di una nuova componente, con l’arrivo della loro quarta figlia. La nascita, avvenuta il 18 settembre, rappresenta un momento di grande gioia per i genitori, che hanno condiviso questa notizia attraverso i social media, esprimendo il loro affetto e entusiasmo per questa nuova vita. una gravidanza complessa e un percorso di rinascita. Il cammino verso questa nascita è stato segnato da numerose sfide. La gravidanza è stata annunciata a marzo ed è arrivata dopo un percorso difficile, caratterizzato anche da decisioni importanti prese in modo impulsivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

mamma quarta volta gioia“Il nostro amore” La famosissima mamma per la quarta volta: gioia immensa dopo una gravidanza difficile - La coppia Arie Luyendyk Jr e Lauren Burnham annuncia con gioia la nascita della loro quarta figlia, Linny Rowe, dopo un percorso complesso che ha incluso una vasectomia e una gravidanza difficile ... Da bigodino.it

