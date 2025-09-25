Maltempo trovato il corpo della turista tedesca dispersa nell' Alessandrino

Dopo giorni di ricerche il fiume di fango e detriti ha restituito il corpo della turista tedesca scomparsa nell'Alessandrino. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna lungo il fiume a circa 5 km a valle dal punto iniziale delle ricerche. Nei 2 giorni di operazioni impegnate squadre a terra, sommozzatori, soccorritori acquatici, topografi, droni ed elicottero. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Maltempo, trovato il corpo della turista tedesca dispersa nell'Alessandrino

