Maltempo | più di mille volontari per le strade lombarde 200 i mezzi impiegati
Sono più di mille i volontari della protezione civile lombarda che sono intervenuti negli ultimi giorni per far fronte ai danni causati dal maltempo che ha colpito il nord Italia. Oltre 200 i mezzi operativi che sono stati impegnati, per permettere ai volontari di svolgere le attività necessarie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Veneto, apocalisse per il maltempo. Blackout per oltre mille famiglie, allagamenti e treni fermi. VIDEO
Cena dei Mille, stasera il grande evento. Ma c'è l'incognita maltempo: se piove, tutti sotto i portici di via Mazzini
La cena dei mille scalda i motori con numeri e nomi di prestigio. In caso di maltempo, tavolata sotto i portici di via Mazzini - Menu - Tutte le info - X Vai su X
Entusiasta il gruppo che oggi ha partecipato all'escursione rimandata a luglio per maltempo lungo l'anello di Chiusaforte! Grazie mille a Oriana e Stefania che impreziosiscono anche le gite più tranquille!! Vai su Facebook
Maltempo, la Valconca si rialza grazie al lavoro dei suoi volontari - La forte ondata di maltempo che la scorsa settimana ha colpito la Romagna ha visto impegnati i volontari del GIV PC (Gruppo Intercomunale Volontari Protezione Civile) della Valconca, chiamati a ... Riporta ilrestodelcarlino.it
Maltempo, trovato il corpo del disperso a Enna. Allerta per il Lambro a Milano - Si sono concluse a Leonforte, in provincia di Enna, le ricerche dell’uomo disperso da ieri sera nel torrente Crisa: i vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di Matteo Ciurca, 40 anni. Scrive adnkronos.com