Maltempo | più di mille volontari per le strade lombarde 200 i mezzi impiegati

Milanotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono più di mille i volontari della protezione civile lombarda che sono intervenuti negli ultimi giorni per far fronte ai danni causati dal maltempo che ha colpito il nord Italia. Oltre 200 i mezzi operativi che sono stati impegnati, per permettere ai volontari di svolgere le attività necessarie. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: maltempo - mille

