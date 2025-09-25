Maltempo nel weekend in Emilia-Romagna? Cosa dicono le previsioni meteo
Bologna, 25 settembre 2025 – L’autunno è arrivato e inizia a farsi sentire. Settimana instabile questa in corso in Emilia-Romagna con anche episodi di grandine e temporali, ma un po’ anche in tutta Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, conferma una fase più asciutta e localmente anche soleggiata nelle prossime ore ma che durerà poco: “Tregua meteorologica prima di un nuovo peggioramento nel weekend”. La tendenza in Emilia-Romagna. In regione, in realtà, di fasi asciutte prima del fine settimana ce ne sono poche. Quanto meno, prevale tra oggi e domani cielo variabile, con possibili piogge sparse, anche forti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
