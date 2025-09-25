Maltempo in Lombardia e a Como | tre mozioni urgenti per danni e stato di emergenza

Il nubifragio del 22 settembre 2025 che ha colpito duramente diverse aree della Lombardia e messo in ginocchio il Comasco, è stato al centro dei lavori del consiglio regionale. L’Aula ha approvato all’unanimità tre mozioni urgenti per sostenere famiglie, imprese e territori danneggiati.Le mozioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

