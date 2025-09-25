Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 26 settembre | le regioni a rischio

Prosegue la fase di instabilità meteo che sta interessando l'Italia da qualche giorno con piogge e temporali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, venerdì 26 settembre. Disposta l'allerta gialla su Lombardia e Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it